Ученый: работа самолета по усилению осадков в Крыму не является опасной

Эксперт заявил, что йодид серебра, который используется для увеличения количества осадков, не является опасным. Крымчанам не стоит беспокоиться о последствиях работы самолета «Росгидромета» над полуостровом, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на профессора кафедры общей и неорганической химии факультета биологии и химии Таврической академии КФУ Алексея Гусева.

В Симферополь прилетел самолет для увеличения осадков Ученый подчеркнул, что специалисты по вызову осадков используют малое количество химического вещества. Он добавил, что серебро — не самый дешевый металл, поэтому его не будут просто так выбрасывать в огромных количествах.

«Там речь идет о коллоидных растворах (совмещение двух химических компонентов – ред.), так что общее количество йодида серебра, которое попадает в атмосферу, не так велико. Это химическое соединение образует частицы, на которых происходит конденсация паров. Идет распыление, вся влага из атмосферы попадает в одну точку и вызывает дождь», — уточнил Гусев.