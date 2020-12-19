Удар по кошельку. Обосновано ли выросли цены на продукты в Крыму

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 51. АиФ-Крым №51 16/12/2020

Не так давно крымчане обнаружили, что килограмм сахара в магазине стоит уже не 36-42 руб., а около 60. Чуть позже растительное масло взлетело в цене чуть ли не на треть. Но самым сильным для Крыма был «удар по яйцам». В первую неделю декабря ценники в магазине демонстрировали ошеломляющие цифры: 90-115 руб. за десяток.

Много вывозим?

Какой продукт на конкурсе «Вкусы России» выставляет Крым? Что до растительного масла и сахара, то тут Крым держится в общероссийском тренде. Эти продукты резко подорожали в большинстве регионов страны. Предположительно — из-за того, что эти продукты активно экспортируют. Директор института экономики и управления Крымского федерального университета Виктор Реутов считает, что такую ситуацию можно выровнять, сосредоточившись, прежде всего, на насыщении внутреннего рынка.

Российские компании уже приняли решение о фиксации закупочных и розничных цен на эти продукты. До марта 2021 года цену на подсолнечное масло в магазинах ограничат уровнем 110 рублей за литр, а на сахар — 45 руб. Что делать торговым сетям, которые уже закупили партии товаров по высоким закупочным ценам, непонятно.