Удивительный вкус. Рецепт салата «Загадка»

Это салат с курицей и жареным луком, и такого вы точно раньше не пробовали.

Салат «Загадка» — это сытный салат с курицей, яйцами, кукурузой и жареным луком. Его особенность — тонкие полоски из яичных блинчиков, которые придают блюду необычный вид и текстуру. Салат заправляется майонезом и украшается свежим укропом. Так что он вполне может стать полноценным блюдом на ужин. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат «Загадка»

Ингредиенты:

куриная грудка — 350 г;

три яйца;

одна луковица;

кукуруза консервированная — 200 г;

один зубчик чеснока;

укроп, масло растительное, майонез, соль и перец по вкусу.

Сварите куриную грудку в подсоленной воде до готовности, около 15-20 минут. Остудите и нарежьте мелкими кубиками. Также грудку можно запечь в духовке, или на сковороде.

Взбейте яйца в миске вилкой или венчиком. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла жарьте тонкие блинчики по полминуты с каждой стороны. Сворачивайте их в трубочку и нарезайте тонкой соломкой.

Очистите и нарежьте лук мелкими кубиками. Обжарьте его на сковороде с маслом до золотистого цвета.

Отцедите кукурузу от жидкости и переложите в большую миску. Добавьте к ней куриное мясо, яичные полоски, жареный лук, измельченный чеснок и укроп. Посолите и поперчите по вкусу и хорошо перемешайте.

Заправьте салат майонезом и дайте ему постоять в холодильнике минут 10-15, чтобы все ингредиенты пропитались соусом.

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