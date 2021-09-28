Удостоверение депутата Заксобрания Севастополя вручили Вячеславу Аксёнову

Победителям выборов в Севастополе вручили их депутатские удостоверения. Торжественная церемония состоялась 27 сентября в ходе заседания городской избирательной комиссии.

«Направить настоящее постановление в Законодательное собрание Севастополя. Вячеслав Викторович, вы признаны избранным. Уважаемые члены комиссии, прошу поддержать постановление. За единогласно!»

На довыборах в Законодательное собрание Севастополя победу одержал Вячеслав Аксёнов, который уже имел опыт работы в городской парламенте первого созыва. Теперь он готов вернуться к исполнению своих депутатских обязанностей и представлять интересы жителей 6-го округа. Удостоверение народного избранника ему вручила председатель севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

ВЯЧЕСЛАВ АКСЁНОВ, депутат Законодательного собрания Севастополя: «Я знаю, что на выходе уже проект бюджета города Севастополя. Для того, чтобы реализовать те наказы, которые я получил в ходе избирательной кампании, мне уже завтра надо браться за работу с бюджетом Севастополя в первую очередь. Сделаю всё что в моих силах для того, чтобы выполнить все наказы севастопольцев».