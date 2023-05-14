Удовольствие не для всех: сколько стоит самый дорогой пирог в мире

Диаметр пирога – около 10 сантиметров. Основа – нежное песочное тесто, покрываемое нежным сливочным сыром. «Изюминка» блюда – икра императорской белуги, которая считается продуктом премиум-класса. Именно поэтому за него нужно выложить столь значительную сумму денег. Шеф-повара советуют смаковать пирог с шампанским или белым вином.
На сайте производителя можно заказать один пирог или в коробках по 5 и 12 штук. Цена пирога не меняется, сколько бы вы их ни заказали. Glory Stores аргументирует это тем, что абсолютно каждый фунт направляется на благотворительность, так что снизить цену пирога невозможно.