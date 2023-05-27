Удовольствие от отдыха будет максимальным: что приготовить и не забыть взять на природу

Отдых на природе – прекрасная возможность создать незабываемые воспоминания и провести время в кругу друзей и родных. Но для этого следует позаботиться о нескольких важных деталях.

От девайсов, которые понадобятся на природе, до вкусного мяса: 24 Канал делится несколькими универсальными советами, которые помогут организовать идеальное барбекю под открытым небом.

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Как организовать удачный отдых на природе

Выберите локацию заранее

Учитывая свои интересы и предпочтения, выберите идеальное место для отдыха. Это может быть лужайка перед домом или отведенный под такой отдых уголок в лесу или у озера.

Чтобы создать комфортные условия, обустройте пространство: возьмите покрывала, раскладные стулья и стол. Обязательно выберите ровное и сухое место для одеял, чтобы избежать дискомфорта. Важны и мелкие атрибуты, такие как электрические свечи или фонарик, скатерть.

Посуда

Для барбекю крайне необходимо выбрать правильную посуду, которая будет удобна в использовании и подойдет для открытого пространства. Вам точно понадобятся тарелки, стаканы, вилки, ложки и ножи для приготовления и подачи еды.

Гриль

Отдых на природе – это возможность не только расслабиться, но и вкусно поесть, особенно, если в меню планируются запеченные крылышки или голени. Есть большое разнообразие переносных мангалов, которые разбираются на части, поэтому их удобно переносить и транспортировать.

Приготовление курицы на природе – вкусно и просто / Фото Shutterstock

Как пожарить мясо? Здесь есть несколько вариантов. Самый популярный – шампуры. Выбирайте их из деревянной ручкой и нержавеющей стали, крепкие и упругие, чтобы не прогибались под тяжестью продуктов.

Кроме шампуров, на мангал можно положить специальную решетку, которая почти превратит его в гриль. Главное условие такого девайса – деревянная ручка, без которой жарить будет неудобно.

Решетки можно пользоваться и без мангала, соорудив поддержку из подручных материалов, например, камней или кирпича.

Дрова

Вкус приготовленных блюд зависит от дров, на которых готовится мясо. Лучше всего использовать дрова плотных лиственных пород или специальный уголь.

Дополнительные атрибуты

Не забудьте взять с собой бумажные полотенца, влажные салфетки, перчатки и мусорные пакеты. Также вам понадобятся термосумки и емкости: такие аксессуары помогут сохранить продукты свежими и прохладными.

Кроме этого, следует положить в сумку средство от насекомых, чтобы комары не испортили вам отдых.

Барбекю-меню

Самая ожидаемая часть отдыха на природе – вкусная трапеза на открытом воздухе. Классическое меню для барбекю: мясо, овощи, бутерброды и напитки.

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Овощи и гарниры

Для того чтобы овощи были особенно сочными, выбирайте сезонные продукты. Овощи можно есть сырыми или поджарить их на гриле.