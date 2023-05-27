Удовольствие от отдыха будет максимальным: что приготовить и не забыть взять на природу

Совместите запеченное мясо с овощами / Фото Shutterstock
Что касается гарниров, то картофель в мундире или запеченный на угле уже стал незаменимой классикой отдыха на природе.
Как приготовить самое вкусное мясо
Отдых на природе не получится без сочного мяса на гриле. Для того чтобы не тратить лишнее время на подготовку – приобретите свежемаринованную и готовую к приготовлению курочку от ТМ «Наша Ряба Аппетитная». Удобная и герметичная упаковка идеально подходит для отдыха на природе. Следовательно, вам не придется часами мариновать курятину и думать, в чем ее транспортировать, а для организации прекрасного отдыха достаточно минут.
Выберите для отдыха особое мясо, например, крылышки «Сладкий чили» или голени «Дели» со специей карри. Всего 20 минут на мангале – и это сочное мясо с корочкой будет радовать вас и ваших родных!
При этом голени «Дели» будут отличным выбором для тех, кто любит пикантные маринады. Благодаря специи кари курятина приобретает особый вкус индийской кухни. А дополнить его можно любимым соусом – сацебели или медово-горчичным. Кроме этого, прекрасным дополнением голеней «Дели» станут овощи-гриль или цитрусовые, в частности, лайм.
Вкусите голени «Дели» с запеченным лаймом / Фото Shutterstock
А вот крылышки «Сладкий чили» имеют более нежный вкус с остротой от перца чили. Дополните мясо нежным дзадзики или же томатным соусом с чесноком – от такого сочетания ваши родные точно будут в восторге.
Крыльца «Сладкий чили» – идеальный выбор для барбекю / Фото Shutterstock
Итак, устроить идеальное барбекю – легко, если выбирать продукцию ТМ «Наша Ряба Аппетитная». Производитель позаботился, чтобы каждый нашел курочку по своему вкусу, а приготовление блюда не занимало много времени. Ведь ап – и голени «Дели», или же крылышки «Сладкий чили» будут готовы!