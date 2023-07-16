Угадайте, что любит есть президент: какие блюда в фаворите у Зеленского

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Владимир Зеленский, как и каждый из нас, имеет собственные вкусовые предпочтения. Кроме знаменитой шаурмы, у него есть любимое блюдо.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

О привычной жизни президента Зеленского известно мало, а именно эта информация так интересует всех. Узнайте, какое любимое блюдо Владимира Зеленского, и даже приготовьте его! Подробности – в материале 24 Канала.

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При чем здесь шаурма

Еще в начале своего президентства сам Владимир Зеленский рассказывал своим поклонникам о своей любви к шаурме. По его словам, это не только отличный перекус, но и способ держаться поближе к народу.

Когда у тебя напряженный график, шаурма может стать решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более – позорного. А еще – помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Это полезно. Рекомендую!
– поделился президент.

Президент ест шаурму / Facebook Владимира Зеленского

Любимое блюдо

Владимир Зеленский, как и большинство украинских мужчин, любит жареное мясо. Его фаворит – стейк в тандыре.

Тандыр

– это восточная керамическая печь в форме большого кувшина, которая изготовлена из экологически чистой глины.

Я вообще люблю готовить мясо на гриле, хотя очень редко это делаю. Обожаю вкус полностью прожаренного, не сухого толстого куска мяса,
– делится Зеленский.

Рецепт мяса в тандыре

  • Время: 1 час
  • Порций: 2

Так аппетитно / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 800 грамм говядины;
– соль по вкусу;
– копченая паприка;
– черный перец по вкусу.

Приготовление:

  • Говядину нарежьте на порции толщиной 2 – 2,5 сантиметра.
  • Мясо высушите салфеткой.
  • Натрите стейки специями.
  • Тандыр разогрейте до 80 градусов и поместите туда мясо.
  • Когда пройдет 8 – 10 минут, переверните стейки и готовьте еще 10 минут.
  • Достать мясо из тандыра и дайте ему «отдохнуть» минимум 15 минут. Лучше всего поместить его под крышку.
  • Подавайте горячим с любимыми овощами.

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