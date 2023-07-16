Рецепты Угадайте, что любит есть президент: какие блюда в фаворите у Зеленского По Admin - 16 июля, 2023 0 29 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Владимир Зеленский, как и каждый из нас, имеет собственные вкусовые предпочтения. Кроме знаменитой шаурмы, у него есть любимое блюдо. КУЛИНАРНЫЙ ГИД О привычной жизни президента Зеленского известно мало, а именно эта информация так интересует всех. Узнайте, какое любимое блюдо Владимира Зеленского, и даже приготовьте его! Подробности – в материале 24 Канала. Интересно Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок При чем здесь шаурма Еще в начале своего президентства сам Владимир Зеленский рассказывал своим поклонникам о своей любви к шаурме. По его словам, это не только отличный перекус, но и способ держаться поближе к народу. Когда у тебя напряженный график, шаурма может стать решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более – позорного. А еще – помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Это полезно. Рекомендую! – поделился президент. Президент ест шаурму / Facebook Владимира Зеленского Любимое блюдо Владимир Зеленский, как и большинство украинских мужчин, любит жареное мясо. Его фаворит – стейк в тандыре. Тандыр – это восточная керамическая печь в форме большого кувшина, которая изготовлена из экологически чистой глины. Я вообще люблю готовить мясо на гриле, хотя очень редко это делаю. Обожаю вкус полностью прожаренного, не сухого толстого куска мяса, – делится Зеленский. Рецепт мяса в тандыре Время: 1 час Порций: 2 Так аппетитно / Фото unsplash Ингредиенты: – 800 грамм говядины; – соль по вкусу; – копченая паприка; – черный перец по вкусу. Приготовление: Говядину нарежьте на порции толщиной 2 – 2,5 сантиметра. Мясо высушите салфеткой. Натрите стейки специями. Тандыр разогрейте до 80 градусов и поместите туда мясо. Когда пройдет 8 – 10 минут, переверните стейки и готовьте еще 10 минут. Достать мясо из тандыра и дайте ему «отдохнуть» минимум 15 минут. Лучше всего поместить его под крышку. Подавайте горячим с любимыми овощами. В сезон барбекю важно знать, как не испортить шашлык. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Революция в мире закусок: топ летних салатов без майонезаВы можете совершить роковую ошибку: не портите свой шашлык этими продуктамиНикто не сможет отказаться: варенье из вишни – рецепт, которого у вас еще нетБольше никаких булок: рецепт бургера в лавашеРассчитаны идеальные пропорции ягод и сахара: варим варенье из смородин