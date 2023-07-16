Угадайте, что любит есть президент: какие блюда в фаворите у Зеленского

Владимир Зеленский, как и каждый из нас, имеет собственные вкусовые предпочтения. Кроме знаменитой шаурмы, у него есть любимое блюдо.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

О привычной жизни президента Зеленского известно мало, а именно эта информация так интересует всех. Узнайте, какое любимое блюдо Владимира Зеленского, и даже приготовьте его! Подробности – в материале 24 Канала.

Интересно Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок

При чем здесь шаурма

Еще в начале своего президентства сам Владимир Зеленский рассказывал своим поклонникам о своей любви к шаурме. По его словам, это не только отличный перекус, но и способ держаться поближе к народу.

Когда у тебя напряженный график, шаурма может стать решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более – позорного. А еще – помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Это полезно. Рекомендую!

– поделился президент.

Президент ест шаурму / Facebook Владимира Зеленского

Любимое блюдо

Владимир Зеленский, как и большинство украинских мужчин, любит жареное мясо. Его фаворит – стейк в тандыре.

Тандыр

– это восточная керамическая печь в форме большого кувшина, которая изготовлена из экологически чистой глины.

Я вообще люблю готовить мясо на гриле, хотя очень редко это делаю. Обожаю вкус полностью прожаренного, не сухого толстого куска мяса,

– делится Зеленский.

Рецепт мяса в тандыре

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2

Так аппетитно / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 800 грамм говядины;

– соль по вкусу;

– копченая паприка;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

Говядину нарежьте на порции толщиной 2 – 2,5 сантиметра.

Мясо высушите салфеткой.

Натрите стейки специями.

Тандыр разогрейте до 80 градусов и поместите туда мясо.

Когда пройдет 8 – 10 минут, переверните стейки и готовьте еще 10 минут.

Достать мясо из тандыра и дайте ему «отдохнуть» минимум 15 минут. Лучше всего поместить его под крышку.

Подавайте горячим с любимыми овощами.

В сезон барбекю важно знать, как не испортить шашлык.