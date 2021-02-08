Уголовное дело: в Севастополе пайщики ЖСК «Корабел» потеряли не менее 3 млн рублей

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В Севастополе возбудили уголовного дело о мошенничестве с деньгами пайщиков ЖСК «Корабел», сообщили в пресс-службе прокуратуры после изучения материалов проверок по заявлениям пострадавших.

Установлено, что лица из числа руководства жилищно-строительного кооператива «Корабел» с сентября 2015 года по настоящее время, без разрешительных документов на строительство, заключали с гражданами договоры о внесении паевых взносов в кооператив и дальнейшем предоставлении им жилья в строящихся многоквартирных домах № 4, 6 и 8 по улице Артдивизионовской. При этом руководители кооператива не выполнили взятые на себя обязательства и путем обмана похитили денежные средства пайщиков.

В итоге гражданам причинили материальный ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 3 млн рублей.

По требованию прокуратуры следственное управление УМВД по Севастополю возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры города.

Ранее прокуратура Нахимовского района предъявила в суд иск о признании запрещенной к распространению рекламы в Интернете о продаже квартир в этих домах, поскольку комплекс признан судом самовольной постройкой. Суд удовлетворил требования прокурора, в настоящее время они исполнены.