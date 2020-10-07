Уголовное преследование Геннадия Басова признали ошибочным

Лишение свободы лидера общественной организации «Русский блок» Геннадия Басова, работавшего в 2015 году руководителем севастопольского государственного Специализированного предприятия по вопросам похоронного дела, было результатом прокурорской ошибки. Об этом свидетельствует официальное письменное извинение Прокурора Нахимовского района, которое пострадавший получил на днях. В письме Прокурора обвинения в адрес Басова названы необоснованными. По мнению самого Геннадия Анатольевича, причиной произошедшего является не какой-то случай, а преднамеренная и умышленная попытка скрыть факты о переделе бизнеса в Севастополе, происходившего в 2015-м году.

ГЕННАДИЙ БАСОВ, лидер общественной организации «Русский блок»: «Определенные деятели в рядах прокуратуры и следственного комитета занимались прямым переделом бизнеса в Севастополе. Понятно, что на сегодняшних лаврах они чувствуют себя достаточно уверенно и хорошо».

Сейчас Геннадий Басов и его представители включились в процесс обращения за компенсацией имущественного и морального вреда. С точки зрения Басова, добиться правды удалось благодаря постоянному освещению судебного разбирательства средствами массовой информации.

ГЕННАДИЙ БАСОВ, лидер общественной организации «Русский блок»: «Нам долгое время удавалось делать его публичным. Давать возможность людям действительно видеть, как фабрикуют, фальсифицируют уголовные дела. Кто за этими делами стоит, и каким образом они реализуются в Севастополе».

При этом, Геннадий Басов считает, что точку в данном вопросе ставить пока рано – по-прежнему безнаказанными остаются люди, которые занимались фабрикацией данных в ходе расследования и рассмотрения дела.

ГЕННАДИЙ БАСОВ, лидер общественной организации «Русский блок»: «Я от определенных лиц, связанных с сотрудниками органов, слышал определенные намеки на то, что если я не заткнусь – рано или поздно всё может повториться. Я все равно доведу это до конца, чего бы мне это ни стоило. Сколько бы времени ни заняло».