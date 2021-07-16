Угроза обвалов: туристов просят не ездить на пляж «Васили»

Фото: sev.gov.ru

Сотрудники Севприроднадзора и Госучреждения «Экоцентр» обследовали склон у пляжа «Васили», сообщили в пресс-службе Правительства города. На данный момент место срыва обломков, где вчера на туристическую палатку упал валун, остается в неустойчивом состоянии. На склоне есть трещины, в любой момент они могут привести к повторным обрушениям и сползанию крупных обломков на пляж.

Большую угрозу представляет сползание грунта в правой части пляжа, о чем свидетельствует образовавшаяся глубокая трещина.

Севприроднадзор просит севастопольцев воздержаться от посещения пляжа «Васили» в ближайшие дни.Оползневой процесс в этом месте занесен в кадастр оползней Крыма и с 2021 года включен в реестр регионального мониторинга за опасными экзогенными геологическими процессами. С начала года оползневой процесс характеризовался как временно стабильный, однако выпадение обильных осадков привело к его активизации.