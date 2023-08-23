Уха из форели с рисом

По
Admin
-
0
44

Описание приготовления:

Ароматную уху можно приготовить буквально за полчаса, если у вас есть форель или части этой рыбы. Чтобы блюдо получилось более сытным, добавьте в уху рис. Не забывайте о чесноке и свежей зелени, они как нельзя лучше подчеркнут вкус горячего блюда.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Форель / Крупы / Рис Блюдо: Супы / Уха

Состав / Ингредиенты:

  • Форель 500 Грамм (части)
  • Картофель 3 Штуки
  • Морковь 1 Штука
  • Лук 1 Штука
  • Помидор 1 Штука (крупный)
  • Рис 60 Грамм
  • Вода 1,2 Литра
  • Соль 1 Чайная ложка (без горки)
  • Петрушка 1/2 Пучка (или сельдерей)
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Перец черный 2 Щепотки

Количество порций 4

Калорийность

43 ккал

Калорийность

5 г

Белки

1 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Уха из форели с рисом»

Уха из форели с рисом

Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите овощи и промойте их в воде. Рыбу разделайте, разрежьте на части. Тщательно промойте голову форели, удалите жабры.

Уха из форели с рисом

Части рыбы выложите в кастрюлю или казан. Нарежьте очищенный картофель средними кубиками, лук — полукольцами, а морковь — кружочками. Выложите в емкость.

Уха из форели с рисом

Влейте горячую воду, всыпьте лавровые листья и поместите емкость на плиту. Отварите ужу примерно 10 минут на умеренном нагреве, удаляя образовавшуюся пену шумовкой. Затем всыпьте промытый рис.

Уха из форели с рисом

Промойте помидор и вырежьте зеленую сердцевинку. Нарежьте крупными кусочками и добавьте в емкость. Отварите примерно 10 минут.

Уха из форели с рисом

Всыпьте соль и молотый черный перец. Спрессуйте очищенные зубчики чеснока и всыпьте мелко нарезанную зелень. Отварите еще 2-3 минуты и выключите нагрев. Дайте ухе настояться 5-10 минут под крышкой.

Уха из форели с рисом

Разлейте уху в глубокие емкости и подайте к столу вместе с хлебом.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА