Описание приготовления:
Ароматную уху можно приготовить буквально за полчаса, если у вас есть форель или части этой рыбы. Чтобы блюдо получилось более сытным, добавьте в уху рис. Не забывайте о чесноке и свежей зелени, они как нельзя лучше подчеркнут вкус горячего блюда.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Форель / Крупы / Рис Блюдо: Супы / Уха
Состав / Ингредиенты:
- Форель 500 Грамм (части)
- Картофель 3 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Лук 1 Штука
- Помидор 1 Штука (крупный)
- Рис 60 Грамм
- Вода 1,2 Литра
- Соль 1 Чайная ложка (без горки)
- Петрушка 1/2 Пучка (или сельдерей)
- Чеснок 2 Зубчика
- Перец черный 2 Щепотки
Количество порций 4
Калорийность
43 ккал
Калорийность
5 г
Белки
1 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Уха из форели с рисом»
Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите овощи и промойте их в воде. Рыбу разделайте, разрежьте на части. Тщательно промойте голову форели, удалите жабры.
Части рыбы выложите в кастрюлю или казан. Нарежьте очищенный картофель средними кубиками, лук — полукольцами, а морковь — кружочками. Выложите в емкость.
Влейте горячую воду, всыпьте лавровые листья и поместите емкость на плиту. Отварите ужу примерно 10 минут на умеренном нагреве, удаляя образовавшуюся пену шумовкой. Затем всыпьте промытый рис.
Промойте помидор и вырежьте зеленую сердцевинку. Нарежьте крупными кусочками и добавьте в емкость. Отварите примерно 10 минут.
Всыпьте соль и молотый черный перец. Спрессуйте очищенные зубчики чеснока и всыпьте мелко нарезанную зелень. Отварите еще 2-3 минуты и выключите нагрев. Дайте ухе настояться 5-10 минут под крышкой.
Разлейте уху в глубокие емкости и подайте к столу вместе с хлебом.