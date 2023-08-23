Описание приготовления:

Ароматную уху можно приготовить буквально за полчаса, если у вас есть форель или части этой рыбы. Чтобы блюдо получилось более сытным, добавьте в уху рис. Не забывайте о чесноке и свежей зелени, они как нельзя лучше подчеркнут вкус горячего блюда.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Форель / Крупы / Рис Блюдо: Супы / Уха

Состав / Ингредиенты:

Форель 500 Грамм (части)

Картофель 3 Штуки

Морковь 1 Штука

Лук 1 Штука

Помидор 1 Штука (крупный)

Рис 60 Грамм

Вода 1,2 Литра

Соль 1 Чайная ложка (без горки)

Петрушка 1/2 Пучка (или сельдерей)

Чеснок 2 Зубчика

Перец черный 2 Щепотки

Количество порций 4

Калорийность

43 ккал

Калорийность

5 г

Белки

1 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Уха из форели с рисом»

Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите овощи и промойте их в воде. Рыбу разделайте, разрежьте на части. Тщательно промойте голову форели, удалите жабры.

Части рыбы выложите в кастрюлю или казан. Нарежьте очищенный картофель средними кубиками, лук — полукольцами, а морковь — кружочками. Выложите в емкость.

Влейте горячую воду, всыпьте лавровые листья и поместите емкость на плиту. Отварите ужу примерно 10 минут на умеренном нагреве, удаляя образовавшуюся пену шумовкой. Затем всыпьте промытый рис.

Промойте помидор и вырежьте зеленую сердцевинку. Нарежьте крупными кусочками и добавьте в емкость. Отварите примерно 10 минут.

Всыпьте соль и молотый черный перец. Спрессуйте очищенные зубчики чеснока и всыпьте мелко нарезанную зелень. Отварите еще 2-3 минуты и выключите нагрев. Дайте ухе настояться 5-10 минут под крышкой.

Разлейте уху в глубокие емкости и подайте к столу вместе с хлебом.