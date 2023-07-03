Уха из рыбьей головы: самая наваристая

Наваристая уха из рыбьей головы отличается не только своим отменным вкусом, но еще и массой полезных свойств. Ведь она богата белком, который необходим для организма. Уха из морской рыбы содержит жирные кислоты, что способствуют улучшению работы мозга, а также уменьшению воспалительных процессов.

Даже с сильно ограниченным бюджетом можно приготовить такую питательную бомбу. Ведь для этого необходима лишь рыбья голова, из которой получается очень ароматная и сытная уха. Просто объедение!

Как готовится бесподобная уха из рыбьей головы

Для того чтобы сварить очень вкусный бульон, можно использовать голову карпа, сома, щуки, толстолобика, семги и так далее. Берите ту рыбу, вкус которой вам нравится больше всего. Так вы точно не ошибетесь.

Ингредиенты

Рыбья голова1 шт. Вода2,5 л Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Лук1 шт. Морковь2 шт. Картофель3 шт. Корень сельдерея1 шт. Чеснок3 зуб. Лавровый лист2 шт. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Хорошенько промываем рыбью голову под проточной водой. Удаляем жабры, а также кровь.Очищаем репчатый лук и чеснок. Мелко их нарезам. Очищаем морковь. Ее нарезаем соломкой, а корень сельдерея — мелко. Разогреваем небольшое количество растительного масла в казанчике либо в кастрюле с толстыми стенками и дном. Обжариваем на нём овощи до мягкости.Добавляем рыбью голову к овощам. Заливаем всё водой. Всыпаем соль и черный молотый перец. Добавляем лавровые листики. Доводим содержимое казанчика до кипения.Убавляем огонь до минимального. Варим уху в течение 40 минут. Затем достаем рыбью голову из бульона. Удаляем косточки и кожу. Мясо нарезаем небольшими кусочками.Очищаем картофель. Нарезаем его кубиком. Добавляем картошку в бульон. Варим всё еще в течение 10–15 минут. Добавляем мясо из головы. Хорошенько всё перемешиваем и выключаем огонь.

Некоторые хозяйки перед добавлением картофеля в уху процеживают бульон, удаляя косточки и отварные овощи. В результате выходит аппетитная рыбная юшка с картошкой. Процеживать бульон или нет, решайте самостоятельно. Только помните, что после приготовления ухе нужно дать постоять 15 минут под крышкой, а затем уже только можно разливать ее по тарелкам или кружкам. Мелко нарежьте свежую зелень. Посыпьте ею ароматную уху и добавьте по ломтику лимона. Приятного аппетита!