Уха из рыбьей головы: самая наваристая

Наваристая уха из рыбьей головы отличается не только своим отменным вкусом, но еще и массой полезных свойств. Ведь она богата белком, который необходим для организма. Уха из морской рыбы содержит жирные кислоты, что способствуют улучшению работы мозга, а также уменьшению воспалительных процессов.
Даже с сильно ограниченным бюджетом можно приготовить такую питательную бомбу. Ведь для этого необходима лишь рыбья голова, из которой получается очень ароматная и сытная уха. Просто объедение!
Как готовится бесподобная уха из рыбьей головы
Для того чтобы сварить очень вкусный бульон, можно использовать голову карпа, сома, щуки, толстолобика, семги и так далее. Берите ту рыбу, вкус которой вам нравится больше всего. Так вы точно не ошибетесь.
Ингредиенты
Рыбья голова1 шт. Вода2,5 л Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Лук1 шт. Морковь2 шт. Картофель3 шт. Корень сельдерея1 шт. Чеснок3 зуб. Лавровый лист2 шт. Подсолнечное масло по вкусу
Приготовление
- Хорошенько промываем рыбью голову под проточной водой. Удаляем жабры, а также кровь.Очищаем репчатый лук и чеснок. Мелко их нарезам. Очищаем морковь. Ее нарезаем соломкой, а корень сельдерея — мелко.
Разогреваем небольшое количество растительного масла в казанчике либо в кастрюле с толстыми стенками и дном. Обжариваем на нём овощи до мягкости.Добавляем рыбью голову к овощам. Заливаем всё водой. Всыпаем соль и черный молотый перец. Добавляем лавровые листики. Доводим содержимое казанчика до кипения.Убавляем огонь до минимального. Варим уху в течение 40 минут. Затем достаем рыбью голову из бульона. Удаляем косточки и кожу. Мясо нарезаем небольшими кусочками.Очищаем картофель. Нарезаем его кубиком. Добавляем картошку в бульон. Варим всё еще в течение 10–15 минут. Добавляем мясо из головы. Хорошенько всё перемешиваем и выключаем огонь.
Некоторые хозяйки перед добавлением картофеля в уху процеживают бульон, удаляя косточки и отварные овощи. В результате выходит аппетитная рыбная юшка с картошкой. Процеживать бульон или нет, решайте самостоятельно. Только помните, что после приготовления ухе нужно дать постоять 15 минут под крышкой, а затем уже только можно разливать ее по тарелкам или кружкам. Мелко нарежьте свежую зелень. Посыпьте ею ароматную уху и добавьте по ломтику лимона. Приятного аппетита!