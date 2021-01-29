Уход за пожилым человеком. Оформляем по закону

Что делать, когда члену семьи нужен уход, а пожилой человек не дает свое согласие, на размещение в доме престарелых города Симферополь? Отвечает юрист сети пансионатов для пожилых людей Федоренко Максим Олегович.

Фото: Частный дом пансионат для престарелых «Гармония»

— Максим Олегович, если нужен уход, а пожилой человек отказывается, как действовать родственникам?

— Можно оформить опекунство. Здесь нужно знать о том, что если ваш близкий не достиг возраста 80 лет, то опекунство оформляется через органы опеки, если же пожилой человек старше 80 лет, то опекунство оформляется через пенсионный фонд. Опека может быть оформлена на пожилого человека только в том случае если он является не дееспособным, Данный факт должен быть установлен судом.