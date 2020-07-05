Ужас с большой дороги. Пьяные водители в Крыму убили 347 человек

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 27. АиФ-Крым №27 01/07/2020

В конце минувшей недели на трассе «Симферополь-Евпатория», недалеко от Сак, автомобиль сбил пешехода. Водитель с места аварии скрылся, его разыскивают — скорей всего, это вопрос нескольких дней. Той ночью погиб пешеход, молодой мужчина.

У каждого региона есть своя печальная статистика. За пять с половиной лет в Крыму в ДТП погибли примерно 1,6 тысяч человек. Это сравнимо с населением средних размеров села. Примерно 15% всех аварий — на совести пьяных водителей: 347 погибших.

Жажда скорости

Водитель насмерть сбил человека в Крыму и скрылся с места ДТП «Такие ДТП, как правило, имеют куда более тяжкие последствия, чем совершённые людьми, не находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, — отметил начальник Управления ГИБДД МВД по РК Анатолий Борисенко. — За пять месяцев этого года уже имеем 53 факта возбуждения уголовных дел в отношение тех, кто стал участником дорожных инцидентов, находясь за рулём в нетрезвом виде».