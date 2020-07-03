Ужасающая статистика и лживые факты: крымские татары о докладе ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. Представители ООН в своих крымских докладах используют фейквую информацию из антироссийских СМИ, при этом игнорируя реальные нарушения прав крымчан со стороны Киева, заявил в комментарии РИА Новости Крым крымскотатарский общественник, эксперт в вопросах межнациональных отношений Заур Смирнов.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила предварительный отчет о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе во втором полугодии 2019 года.

Эксперт напомнил, что с 2014 года, несмотря на приглашения крымских и российских властей, никто из представителей ООН ни разу не посетил полуостров.

«При этом ежегодные доклады этой организации о ситуации на полуострове пестрят выдуманной ужасающей статистикой и лживыми фактами о тяжелой жизни крымчан. Заказную и фейковую информацию для своих отчетов они черпают из антироссийских публикаций в СМИ. В тоже время, в ООН упорно отказываются слышать мнение самих крымчан о реальной ситуации на полуострове», — считает Заур Смирнов.

По его словам, предвзятый подход представителей ООН к крымскому вопросу «легко объясняется политическими мотивами». При этом они закрывают глаза на реальные факты нарушения прав крымчан.

«ООН до сих пор не дала официальной и исчерпывающей оценки действиям Украины по осуществлению против Крыма и его жителей блокад, в частности энергетической и водной. Игнорируя мнение жителей полуострова, они тем самым нарушают их права и свободы», — заявил Заур Смирнов.