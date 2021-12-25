Уже 45 заявок подали севастопольцы для вступления в наблюдательный совет по яхтенной марине

Уже 45 заявок подали севастопольцы за неделю для вступления в наблюдательный совет по строительству яхтенной марины в Балаклаве. Такую цифру озвучила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко. Она отметила, что приём заявок продолжается до 30 декабря.

МАРИЯ ЛИТОВК, заместитель губернатора Севастополя: «В следующем году будут подведены итоги по анкетам. Они будут проанализированы и сформирован наблюдательный совет. Мы рассмотрим все анкеты и постараемся сделать максимальный баланс интересов внутри наблюдательного совета. Возглавит его, безусловно, губернатор. Уверена, что набсовет покажет не меньшую продуктивность, чем набсовет по Большой Морской».

Подавать заявку для выступления в наблюдательный совет нужно на электронную почту: balaklava@sev.gov.ru.