Указ об отставке главы минприроды Крыма подписал Аксенов

Глава РК Сергей Аксенов подписал указ об увольнении с поста министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства РК.

В Керчи назначили исполняющего обязанности главы города «Принять отставку Нараева Геннадия Павловича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – главного государственного инспектора Республики Крым согласно поданному заявлению», – уточняется в указе.

Напомним, что ранее Нараев написал заявление об увольнении по собственному желанию.