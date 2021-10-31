Украина обвиняет в госизмене экс-прокурора Севастополя

Фото: пресс-служба прокуратуры

Киев обвинил в «государственной измене» бывшего прокурора Севастополя. Сообщение об этом новостной портал ForPost обнаружил на странице генпрокурора Украины.

К концу 2021-го года украинские следователи опубликовали, что в общих чертах произошло 7 лет назад. Обвинения звучат следующим образом: «начальник отдела прокуратуры города Севастополя в марте 2014 года согласился на предложение занять должность исполняющего обязанности прокурора города Севастополя без подчинения генеральной прокуратуре Украины».

Приводятся данные, что обвиняемый теперь работает в органах прокуроры Российской Федерации в Адыгеи.

Интересно, что в самом пресс-релизе не названо имя человека, к которого Киев грозит лишить свободы на срок до 15 лет, а фотография-иллюстрация сильно отретуширована – наложенные фильтры не позволяют рассмотреть лицо. Тем не менее, на ней легко можно узнать бывшего прокурора Севастополя Игоря Шевченко. Подробности послужного списка также совпадают.

Скриншот с сайта прокуратуры Украины

Насколько можно судить, речь идет об экс-прокуроре Севастополя Игоре Шевченко – в 2014 году он стал первым российским прокурором города-героя, а потом перешел на службу в Адыгею, где работает до сих пор. Кроме того, Игоря Шевченко нетрудно узнать и на портрете с ретушью.

Напомним, украинская сторона регулярно объявляет кого-нибудь из жителей Севастополя в розыск или пытается предъявить обвинения. По данным Уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая, более 8000 севастопольцев официально считаются в Киеве государственными изменниками.