Украинца приговорили к колонии в Крыму за разбой

В Крыму приговорили к колонии 49-летнего жителя Украины. Его признали виновным в разбое, передает пресс-служба Нижнегорского районного суда Крыма.

В Крыму убийцу шестилетней девочки приговорили к 25 годам лишения свободы Инцидент произошел в августе прошлого года. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения избил 61-летнего крымчанина. Он нанес ему удары руками, ногами и велосипедным насосом. Затем отобрал у него мобильный телефон и сумку с продуктами.

«Материальный ущерб составил 1,2 тыс. рублей. В результате разбойного нападения пожилой крымчанин получил закрытый перелом правого бедра и остался прикованным к постели», — сообщили в пресс-службе.