Украинец пытался незаконно попасть в Крым, чтобы отдохнуть с палаткой

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали гражданина Украины 1997 г.р., предпринявшего попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска, передает пресс-служба ведомства.

Пограничники Крыма задержали трех находящихся в федеральном розыске человек Инцидент произошел 5 сентября. В стороне от пункта пропуска «Армянск» пограничный наряд обнаружил и задержал молодого человека, намеревавшегося проникнуть на территорию Крымского полуострова.

24-летний житель Одесской области при себе имел наличные денежные средства, спортивную сумку с одеждой, туристические принадлежности и палатку.