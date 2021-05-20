Украинка проставила поддельные штампы в паспорт, чтобы остаться в России

В пункте пропуска «Армянск» задержана гражданка Украины, которая проставила в паспорт поддельные штампы, чтобы сохранить вид на жительство в РФ, передает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по республике.

В Крыму возбудили дело по факту продажи фальшивых миграционных карт «Иностранка пояснила, что во время ежегодной проверки миграционными органами намеревалась представить паспорт с данными отметками в качестве доказательства своего пребывания в России», — отметили крымские пограничники.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до года тюрьмы и лишение вида на жительство в РФ.