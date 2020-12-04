Украинка пыталась попасть в Крым по поддельному паспорту

На границе Крыма с Украиной задержали гражданку сопредельного государства, которая пыталась попасть на полуостров с поддельным паспортом, передает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по республике.

Украинка задержана на границе с Крымом за перевозку запрещенного препарата Инцидент произошел в пункт пропуска «Армянск».

«При опросе женщина пояснила, что использовала поддельный паспорт на чужое имя для обхода временных ограничений на территорию РФ из-за коронавируса, при этом пояснив, что на украинском КПП проблем не возникло», — уточнила она.