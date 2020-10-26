Украинка пыталась попасть в Крым с поддельным паспортом

В пункте пропуска «Армянск» выявлена гражданка Украины, предъявившая на проверку паспорт с элементами подделки, передает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по республике.

В Джанкое пресекли незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ Специалисты обнаружили, что в паспорте имеются несколько поддельных оттисков дата-штампов. В ходе опроса женщина призналась, что фактически государственную границу РФ не пересекала, указанные отметки проставлены дельцами из Киева за 35 тысяч рублей.

В отношении гражданки 1968 г.р. проводится дополнительная проверка в целях установления всех фактов совершенного правонарушения.