Украинка пыталась вывезти из РФ через Крым свою несовершеннолетнюю дочь

Пограничники Крыма задержали украинку, которая пыталась вывезти из РФ свою несовершеннолетнюю дочь по поддельному документу, передает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Власти Украины с 19 октября закрывают пункт пропуска на границе с Крымом Сотрудники ведомства среди пассажиропотока выявили и задержали в пункте пропуска через государственную границу Армянск жительницу Одессы, которая при проверке оснований на выезд из РФ своей дочери предъявила на паспортный контроль поддельное украинское свидетельство о рождении.

Все материалы, содержащие признаки состава преступления, переданы по подследственности в органы МВД по Республике Крым. В настоящее время проводится дополнительная проверка для принятия процессуального решения.