Украинка задержана на границе с Крымом за перевозку запрещенного препарата

Крымские пограничники изъяли у гражданки Украины лекарственный препарат, запрещенный к перемещению через государственную границу, передает пресс-служба пограничного ведомства.

В Крыму шесть пациентов с COVID-19 скончались за сутки Гражданка была задержана в пункте пропуска «Армянск». Препарат под названием «Лирика» обнаружен сотрудниками пограничного контроля в ходе осмотра перевозимого женщиной багажа.

В ходе опроса гражданка сообщила, что использует лекарство в личных целях по основному его предназначению, однако подтвердить свои слова документально, рецептом, оформленным лечащим врачом, не смогла.