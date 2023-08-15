Украинская классика: рецепт вареников с картошкой в заварном тесте

Подавать вареники к столу лучше свежими, со сметаной или любимым соусом.

Вареники с картофелем – классика украинской кухни. Если вы все еще думаете, чем порадовать домочадцев на ужин, советуем приготовить это блюдо, воспользовавшись рецептом из блога «Рецепты каждый день». Заварное тесто будет прекрасно держать начинку, а приготовление не заберет особо много времени.

Вареники с картошкой

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 320 гр;

вода (кипяток) – 200 гр;

соль – 0,5 ч. л;

растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки:

картофель крупный – 4 шт;

лук – 1 шт;

растительное масло;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель почистить, помыть, разрезать на части и варить в подсоленной воде до готовности. Лук обжарить в растительном масле до готовности. Чтобы вкус вареников был ярче, лучше брать для поджарки нерафинированное масло.

С готового картофеля слить воду, добавить в кастрюлю поджарку, соль, перец и сделать пюре.

Готовим тесто. Для этого в глубокую миску просеять муку, добавить соль и перемешать. Затем влить в него кипяток и растительное масло. В этом случае лучше взять рафинированное. Замесить мягкое эластичное тесто и оставить его отдохнуть 20 минут.

Отдохнувшее тесто раскатать в тонкий блин, вырезать стаканом кружочки, положить в середину каждого по чайной ложке начинки, защипнуть края, формируя вареник.

В отдельной кастрюле вскипятить воду, добавить чуть соли и выложить вареники. После того как они всплывут на поверхность, варить еще три минуты.

Готовые вареники выложить в миску, добавить к ним поджарку из лука и нерафинированного подсолнечного масла, перемешать и можно подавать к столу со сметаной или любимым соусом.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальное тесто на вареники.