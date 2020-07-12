«Украинская щедрость». Почему в Крыму до сих пор строят в охранных зонах?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 27. АиФ-Крым №27 01/07/2020

Интересно, сколько визитов должны сделать представители республиканских и местных властей, прежде чем один предприимчивый человек осознает, что неправ? Несколько месяцев крымчане обсуждают скандальную историю с попыткой застройки участка в охранной зоне Карадагского заповедника. Подробности — в материале «АиФ-Крым».

«Право имею!»

В Крыму планируют ввести ограничения жилой застройки на ЮБК Крым до сих пор расхлёбывает последствия украинской щедрости. Тогда земельные участки под строительство «нарезали» в самых неожиданных местах. И этой весной жители села Курортное Феодосийского муниципального округа были неприятно удивлены, увидев, что началось освоение куска земли прямо рядом с границей Карадагского заповедника.

Формально владелец, решивший построить несколько коттеджей для приёма туристов, имел на это право: разрешение от Госстройнадзора получил, документы на участок имел. Фактически земля попадала в охранную зону заповедника, но… ещё не выделенную. Работы по определению охранной зоны заповедника как раз сейчас ведутся. Пока проходит геодезическая съёмка местности.