Украинская сторона предлагает закрыть пункт пропуска на границе с Крымом

Замминистра «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Украины Игорь Яременко считает, что необходимо закрыть пункт пропуска «Чаплинка» (на российской стороне — «Перекоп») на границе с Крымом, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на украинские СМИ.

Власти Украины опубликовали условия для пересечения границы с Крымом Он выразил мнение, что содержать этот пункт пропуска нерационально. По его данным, за сутки КПП «Чаплинка» пересекают до 30 человек.

«А зимой будет еще меньше. Поэтому стоит ли нам его содержать там? Я буду советовать его закрыть», — отметил Яременко.