Украинские власти признали, что жители Крыма обойдутся без днепровской воды

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что жители Крыма смогут обойтись без днепровской воды. Такое мнение он выразил в интервью украинскому телеканалу 1+1.

В Ялте вводят график подачи воды? «Нас пугают войной с 2014 года. Нет, ее не будет. Я считаю, что это манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно: сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает», – подчеркнул он.

Напомним, что в сентября были введены графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах из-за обмеления крымских водохранилищ. Затем такие же ограничения были введены в Алуште и Белогорске.