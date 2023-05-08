Украинский борщ попал в кулинарную книгу по вселенной «Ведьмак»

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В кулинарной книге по вселенной «Ведьмак» представлены рецепты блюд из фэнтезийного мира, которые вы можете приготовить на собственной кухне. Среди перечня представленных блюд есть и украинский борщ с вишнями, которым уже несколько лет угощают туристов Винницкой области.

Поклонникам сериала предлагают совершить кулинарное путешествие по фантастическому миру «Ведьмака», погрузиться с головой не только в приключения, но и попробовать еду. Если вы планируете тематическую вечеринку по мотивам сериала (или игры), то эта книга придет вам в помощь.

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А мы хотим поделиться с вами рецептом того же борща с вишнями, который покорил сердце не одного туриста и украинца.

Рецепт винницкого борща с вишнями

  • Время: 4 часа
  • Порции: 8

Ингредиенты:
– 370 граммов говядины на кости;
– 180 граммов лука;
– 370 граммов моркови;
– 1 лавровый лист;
– 1 штука бадьяна;
– 180 граммов моркови;
– 2 грамма тмина;
– 100 граммов лука;
– 2 грамма паприки;
– 130 граммов болгарского перца;
– 300 граммов помидоров;
– 580 граммов свеклы;
– 15 граммов чеснока;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 12 граммов соли;
– 4 грамма черного молотого перца;
– 300 граммов вишни;
– 450 граммов картофеля;
– 300 граммов белокочанной капусты.

Приготовление:

  • Для бульона: говядину отвариваем 3 часа со 180 граммами лука, 370 граммами моркови, бадьяной звездочкой, солью и лавровым листом. Когда бульон будет готов, процеживаем его и оставьте только мясо, которое затем нарезаем перед подачей.
  • Отдельно готовим 3 зажарки: измельченную морковь (180 граммов) с тмином, луком (100 граммов) и паприкой; болгарский перец с помидорами; предварительно запеченная свекла, нарезанная соломкой, с лимонным соком и чесноком.
  • Поочередно добавляем зажарки в бульон.
  • Затем добавляем картофель, мелко нарезанную капусту и вишню без косточки. Сразу же выключаем плиту, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 1 час.
  • Через час борщ можно подавать: наливаем его в тарелку, добавляем мясо, посыпаем укропом и отдельно подаем сметану.

Приятного аппетита!

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