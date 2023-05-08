Рецепты Украинский борщ попал в кулинарную книгу по вселенной «Ведьмак» По Admin - 8 мая, 2023 0 49 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp В кулинарной книге по вселенной «Ведьмак» представлены рецепты блюд из фэнтезийного мира, которые вы можете приготовить на собственной кухне. Среди перечня представленных блюд есть и украинский борщ с вишнями, которым уже несколько лет угощают туристов Винницкой области. Поклонникам сериала предлагают совершить кулинарное путешествие по фантастическому миру «Ведьмака», погрузиться с головой не только в приключения, но и попробовать еду. Если вы планируете тематическую вечеринку по мотивам сериала (или игры), то эта книга придет вам в помощь. Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус А мы хотим поделиться с вами рецептом того же борща с вишнями, который покорил сердце не одного туриста и украинца. Рецепт винницкого борща с вишнями Время: 4 часа Порции: 8 Ингредиенты: – 370 граммов говядины на кости; – 180 граммов лука; – 370 граммов моркови; – 1 лавровый лист; – 1 штука бадьяна; – 180 граммов моркови; – 2 грамма тмина; – 100 граммов лука; – 2 грамма паприки; – 130 граммов болгарского перца; – 300 граммов помидоров; – 580 граммов свеклы; – 15 граммов чеснока; – 1 столовая ложка лимонного сока; – 12 граммов соли; – 4 грамма черного молотого перца; – 300 граммов вишни; – 450 граммов картофеля; – 300 граммов белокочанной капусты. Приготовление: Для бульона: говядину отвариваем 3 часа со 180 граммами лука, 370 граммами моркови, бадьяной звездочкой, солью и лавровым листом. Когда бульон будет готов, процеживаем его и оставьте только мясо, которое затем нарезаем перед подачей. Отдельно готовим 3 зажарки: измельченную морковь (180 граммов) с тмином, луком (100 граммов) и паприкой; болгарский перец с помидорами; предварительно запеченная свекла, нарезанная соломкой, с лимонным соком и чесноком. Поочередно добавляем зажарки в бульон. Затем добавляем картофель, мелко нарезанную капусту и вишню без косточки. Сразу же выключаем плиту, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 1 час. Через час борщ можно подавать: наливаем его в тарелку, добавляем мясо, посыпаем укропом и отдельно подаем сметану. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Давний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьОдин из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремомЖареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовалиЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентов