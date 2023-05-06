Укрепляет нервы и иммунитет, но опасен для почек: врач Писарева рассказала, чем полезен и вреден щавель

Щавель — растение, которое богато пищевыми волокнами, витамином С, бета-каротином, магнием, медью, йодом, железом и калием. О том, насколько полезен продукт и есть ли у него негативные свойства, рассказала врач.

Врач-диетолог Ирина Писарева сообщила, что помимо большого количества витаминов, щавель укрепляет иммунную систему, благоприятно влияет на состояние нервов, способствует понижению уровня сахара и холестерина в крови, а также выводит токсины из печени.

Опасность же щавеля состоит в том, что он содержит большое количество щавелевой кислоты, которая может способствовать образованию камней в почках, объяснила диетолог.

Если человек уже болеет мочекаменной болезнью, щавель ему не рекомендуется. При артрите, гастрите, холецистите, синдроме раздраженного кишечника, язвах и панкреатите продукт тоже лучше исключить из рациона. Он может привести к повышению кислотности желудка и раздражать слизистые оболочки, — сказала медик.

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По мнению специалиста, здоровому человеку достаточно включать щавель в рацион несколько раз в месяц. В небольших количествах в свежем виде или припущенном на сковороде, передает«Вечерняя Москва».

В сыром виде не рекомендован, достаточно 50–100 грамм в день, и то не каждый день. Но отмечу, что при термообработке теряются некоторые его свойства, — напомнила Писарева.

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По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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