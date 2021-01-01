Укутыши и клоуны. Коллекционер елочных игрушек рассказала о «сокровищах»

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 52. АиФ-Крым №52 23/12/2020

Нет большей радости, чем наряжать ёлку. Кое-кто, не подозревая об этом, украшает ёлку из года в год настоящими раритетами.

Но есть сотни, если не тысячи людей в стране, которые любуются ёлочными игрушками круглый год, меняют, продают, ищут. Это коллекционеры. И ради пополнения своего собрания они готовы отправиться в дальний путь, долго и настойчиво уговаривать коллег расстаться с каким-нибудь особо желанным экземпляром.

Чаще всего коллекционируют советские ёлочные игрушки 30-60-х годов. Это тридцатилетие было самым изобильным на новые формы и темы ёлочных украшений. А, главное, процесс изготовления тогда не был полностью механизирован. И каждой игрушке руки человека дарили чуть-чуть индивидуальности.