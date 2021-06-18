Умер сбитый на пешеходном переходе в Севастополе подросток

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Умер подросток, который попал под колёса автомобиля в районе площади 50-летия СССР. ДТП произошло в мае этого года. О трагедии сообщил новостной портал ForPost, уточняя, что информацию подтвердили в Севздраве.

Мама погибшего мальчика Галина рассказала изданию: её сына Евгения госпитализировали в тяжёлом состоянии, с момента ДТП всё время он находился в коме, перенёс семь операций. Скончался, не приходя в сознание.

Свидетели происшествия отмечали, что подросток перебегал дорогу на красный свет. Как сообщила Галина, следствие считает, что вероятность вины водителя в случившемся крайне мала, и он вряд ли понесёт наказание.

Однако мама погибшего не согласна с тем, что всю вину за ДТП перекладывают на ее ребёнка. В случае отказа в возбуждении уголовного дела женщина намерена обращаться в суд и добиваться признания виновности водителя.

«Да, мой ребёнок виноват, потому что он пошёл на красный свет, но с водителя я никакую вину не снимаю, он тоже виноват», – считает она.

Галина отметила, что водитель, который сбил её сына, дважды связывался с ней: один раз, когда Евгений лежал в больнице, второй — уже после смерти мальчика.

«Он принёс соболезнования и спросил, чем помочь. А что я могу я ответить? Я ему сказала, верните мне сына. Когда нужна была помощь — в больнице и во время похорон — он ее не предлагал. В организации похорон сына нам очень помогли в школе, за что я очень благодарна», — сказала она.

Евгения похоронили 28 мая, проститься с ним пришли учителя и одноклассники. 14 июня ему должно было исполниться 16 лет.

В пресс-службе севастопольского УМВД сообщили, что по данному ДТП ведется проверка, проводятся необходимые экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение.