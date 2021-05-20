Уникальное поселение 1600 года до нашей эры нашли археологи под Севастополем

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Уникальное поселение 1600 года до нашей эры обнаружили археологи во время раскопок в зоне строительства восьмого этапа трассы «Таврида». Об этом пишет информагенство Крыминформ со ссылкой на ведущего научного сотрудника отдела истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Олега Шарова.

«Памятник Дездар-дере-3, считался могильником римского времени, но оказалось, что могильника здесь нет, оказалось – это поселение бронзового века, которое на два тысячелетия (появилось) раньше могильника», — рассказал учёный.

Олег Шаров также отмечает, что подобное поселение – первое, которое раскопали возле Севастополя и его по праву можно считать уникальным. Подобные древние посёлки раньше находились лишь в районе Коктебеля и Феодосии. Историки должны ещё выяснить, откуда пришли первые жители найденного археологического памятника.

«Это были практически первые скотоводы и земледельцы бронзового века. Это примерно 1600-1500 годы до нашей эры, за два столетия до Троянской войны все происходило. Уровень был совершенно другой… На самом деле это уникальное открытие именно в силу того, что если бы не было дороги, мы бы не открыли это поселение. Тут связка однозначная», – рассказал Шаров.

Ученый отметил, что обнаруженное археологами поселение оказалось временным.

«Мы их определяем только по скоплениям керамики и по кострищам – по ним можно понять, где было жилище. То, что это скотоводы, помимо всего прочего, мы видим по прослойкам мергеля… В силу того, что сразу пускали скот, он заходил на все склоны, полностью снимал весь растительный покров, оставляя чистый мергель, который спадал на территорию населения, закрывал всю территорию, и они уходили на новое поселение, пока заново не прорастала трава, не появлялась новая жизнь и так далее. Мы знаем, что это было постоянно», – пояснил учёный.

Люди окончательно покинули эту местность примерно в XV веке до нашей эры из-за землетрясения или другой природной катастрофы.

«Горы этого мергеля сошли на поселение, и оно стало непригодным для жизни. Люди ушли отсюда. Это был приблизительно XV век до нашей эры», – рассказал историк.

Во время археологических раскопок участники экспедиции нашли почти 3,5 тысяч предметов. Их планируют обработать и передать в Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».