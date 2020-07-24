Уникальный цифровой РЭС готов к пуску в Сакском районе Крыма

Уникальный для Республики Крым и Российской Федерации проект, «Цифровой РЭС — Крымэнерго», готов к пуску. В четверг в селе Штормовом Сакского района Крыма, где в рамках президентской Национальной технологической инициативы «Энерджинет» реализуется проект, побывал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он отметил: проект является комплексным для всей системы распределения электроэнергии, его основные целевые показатели – бесперебойность и качество электроснабжения, стоимость владения и доступность сети для подключения новых мощностей.

Глава Крыма подчеркнул, что проект не имеет аналогов и создан за счёт частных средств инвестора. Сергей Аксёнов выразил благодарность генеральному директору ООО «Разумные электрические сети» Алексею Чалому за технологическую помощь в реализации проекта.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Первый проект за частные деньги, который осуществляется в Российской Федерации, с Алексеем Михайловичем. Хочу сказать спасибо – он свои технологии и желание своё вложил в этот проект непосредственно, проект-пилот. Целью проекта является повышение качества и бесперебойное снабжение электроэнергией. Мы ожидаем, что потери в сетях уменьшатся так или иначе благодаря этому. Я думаю, что это действительно может послужить началом перестройки всей системы полуострова, а дальше, может быть, по Российской Федерации».

Новые технологии, реализованные в проекте, позволят в 5-7 раз повысить надёжность электроснабжения, и за счёт изменения конфигурации сети увеличить резервы для подключения новых мощностей. Многие технологии реализуются в России впервые: «умные» аппараты автокластерной сети автоматически выявляют повреждения, система управления ликвидации аварий работает с применением искусственного интеллекта.

В районе села Шторомовое, рядом с точкой трансформации «Авангард» построен инновационный диспетчерский пункт управления новой сети с принципиально иными условиями труда для персонала. Разработаны и внедрены уникальные отечественные программные комплексы для проектирования и управления работы сетями.

ЕВГЕНИЙ РУКАВИШНИКОВ, министр топлива и энергетики Республики Крым: «То, что Алексей Михайлович сделал такой прорыв со своими коллегами – сама математическая модель, я вчера в это погрузился – она живая. Можно задать точку подключения и сказать, сколько нужно абонентов».

На данный момент завершается процесс наладки. Запуск пилотного проекта в эксплуатацию ожидается уже в августе.