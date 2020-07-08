Уникальную «Ласточку» подрядчик хотел облицевать китайской плиткой

Материал был предусмотрен техническим заданием, разработанным ГАУ РК «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры».

ЯЛТА, 8 июл — РИА Новости Крым. Подрядчик хотел использовать в облицовке дворца «Ласточкино гнездо» дешевый китайский керамогранит. Об этом сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов в ходе выездного заседания на объекты ФЦП, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Как выяснилось, материал был предусмотрен техническим заданием, разработанным ГАУ РК «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры».

По предложению Евгения Кабанова, исполнитель работ ООО «Дизайн» согласился заменить материал на более дорогой и соответствующий статусу объекта.

«Надеемся, подрядчик исправит выявленные недостатки, и к концу года дворец будет отреставрирован», — сказал министр строительства и архитектуры Михаил Храмов.

В целом работы по реконструкции «Ласточкиного гнезда» идут в соответствии с графиком. Подрядчик усилил основание фундамента и стальное основание. Выполнены работы по реставрации архитектурных элементов фасада здания, заменены оконные блоки, выполнены и другие работы.

Общая стоимость контракта превышает 70 млн рублей, уже подрядчиком освоено порядка 50 млн рублей.

Дворец-замок «Ласточкино гнездо» расположен на 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор. Замок в неоготическом стиле с элементами португальской и мануэлинской архитектуры был возведен в 1912 году для нефтепромышленника Штейнгеля. Дворец имеет статус федерального памятника культуры.