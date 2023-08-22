Рецепты Универсальная заготовка за зиму: готовим вкусные вяленые помидоры – это проще, чем вам кажется По Admin - 22 августа, 2023 0 36 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Домашние вяленые помидоры обладают невероятным вкусом и ароматом. И хотя такая консервация только обретает популярность в Украине – эти помидоры точно стоит попробовать каждому. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Главный секрет этого блюда – правильный сорт помидоров. Они должны быть с миниумом семян и не иметь много воды. Если вы любитель домашней консервации, то подобный рецепт вам точно понадобится. Интересно Сочный куриный фарш с любимыми овощами: готовим запеканку по простому рецепту Рецепт вяленых помидоров Время: 2 часа Порций: 4 Ингредиенты: – около 3 килограмм небольших помидоров; – морская соль по вкусу; – несколько зубчиков чеснока; – свежая зелень (например, 3 веточки орегано, чабреца, базилика, розмарина); – по желанию – 1/3 банка каперсов в рассоле; – 1,5 литра растительного масла, например, подсолнечного (часть можно заменить оливковым); – 2 – 3 столовые ложки уксуса. Приготовление: Помидоры помойте, обсушите, разрежьте вдоль половинки и вырежьте плодоножки. Посыпьте солью и поместите в сушилку или противень. Сушите помидоры в сушилке примерно 15 – 16 часов в зависимости от размера и типа оборудования. В духовке помидоры следует сушить при очень низкой температуре. В зависимости от типа духовки температура не должна превышать 80 градусов. Обязательно должна быть включена конвекция в течение 8 часов (время от времени выпускайте пар из духовки). Время запекания будет зависеть от особенностей духовки, но, прежде всего, от количества помидоров и их сочности. Они должны остаться немного мясистыми, но в то же время полностью высохнуть. Готовые помидоры выложите в миску, добавьте зелень, отцеженные каперсы (если их используете), очищенные и разрезанные зубчики чеснока и уксус. Аккуратно все соедините и подождите несколько минут. Затем разложите по банкам, заполняя их примерно на 2/3 объема. Разогрейте масло (оно должно быть горячим, но не кипеть и не шипеть, чтобы зеленые листики трав не потемнели). Залейте все помидоры горячим растительным маслом. Закройте их крышками, переверните вверх дном и оберните пледом. Оставьте на ночь для охлаждения. Затем переверните и поставьте в комору. Если у вас есть еще помидоры и вы не знаете, что с ними делать, воспользуйтесь этими рецептами. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вы еще так не готовили: рецепт чипсов из жареных макаронУтоляем жажду летом: готовим холодный свекольный борщСъедят даже крохи: что приготовить из куриного филе – подборка из трех блюдВы захотите еще и еще – рецепт кабачкового рулетаКусочек Франции на столе: простой и доступный рецепт домашних круассанов