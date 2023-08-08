Универсальный соус на зиму: как сохранить вкус и аромат свежих продуктов

Замороженный соус удобен тем, что сохраняет свежий вкус и все полезные качества продуктов.
Овощной соус, который не требует варки, прекрасно сохраняет вкус свежих продуктов и станет настоящей палочкой-выручалочкой зимой при приготовлении подлив и других блюд, очень легко приготовить, пока на рынках помидоры и перец в изобилии по доступной цене. Рецептом этого соуса поделились в блоге «Ваш кулинар». Все, что нам нужно, – овощи, блендер, форма и пакеты для заморозки.
Универсальный соус на зиму
Ингредиенты:
- сладкий перец – 0,5 кг;
- помидоры – 0,5 кг;
- чеснок по вкусу;
- петрушка;
- укроп;
- кинза;
- соль, перец;
- подсолнечное масло по вкусу
Способ приготовления:
Сладкий или полугорький перец и помидоры в равных количествах помыть, перец почистить от семян, добавить к овощам чеснок и все измельчить в блендере до пюреподобного состояния. Если блендера нет, можно использовать мясорубку.
В полученную массу добавить мелко порезанную зелень, по своему вкусу. Туда же добавить соль, черный перец молотый и растительное масло. Все – ориентируясь на свой вкус. Перемешать.
Готовый соус разлить в силиконовые формы и отправить в морозилку. Когда все замерзнет, переложить брусочки соуса в зип-пакеты и хранить в морозилке.
Такая порционная заморозка очень удобна. Если соуса нужно больше, можно разморозить две-три штуки.
Ранее Фокус писал, как приготовить на зиму огурцы в горчичном соусе.