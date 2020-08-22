Упали в шахту, бросил в поле таксист. Как туристу не попасть в передрягу?

Только за июль в Крыму отдохнуло 1,4 миллиона туристов. Но не у всех, к сожалению, отпуск проходит без происшествий. Какие неприятности случаются с приезжими из-за недостаточной осторожности, а какие — из-за недобросовестных местных жителей — в материале «АиФ-Крым».

Опасные приключения

На востоке Крыма туристы упали в заброшенную АЭС На минувшей неделе спасатели извлекли из шахты заброшенной Крымской АЭС на востоке полуострова травмированную туристку и ребенка. По данным пресс-службы регионального МЧС, пострадавшие — 37-летняя женщина и ее пятилетний сын, жители Воронежа — изучали объект и сорвались в шахту, глубиной четыре метра. Оно и не удивительно, ведь атомная электростанция недостроенная и заброшенная. Она опустела в 1990-х годах, и сейчас внутри темно, много арматуры, шахт и всевозможных отверстий.

«Безопасно можно использовать только одну лестницу, потому что две другие прячутся где-то в тёмных заваленных коридорах. Без фонарика лучше не идти вовсе — не дойдёшь», — пишут об этом объекте в Интернете.