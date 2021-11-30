Ураганный ветер повредил кровли школ и детсада в Симферополе

В Симферополе кровли трех школ и одного детского сада пострадали от ураганного ветра, передает Крыминформ со ссылкой на замглавы администрации — начальника управления образования Симферополя Татьяну Сухину.

Ураган вернется в Крым во вторник после обеда — Гидрометцентр «Пострадали кровли трех общеобразовательных учреждений и детского сада №18. Кроме того, на территории пяти объектов образования – четыре школы и один детский сад – повалены деревья», – уточнила Сухина.

Она добавила, что на данный момент энергоснабжение сейчас есть во всех учреждениях, учебный процесс продолжается в штатном режиме.