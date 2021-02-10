Ураганный ветер, сильный снегопад и понижение воздуха ожидается в Крыму

В Крыму ожидается штормовой ветер и сильный снегопад, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Проезд автомобилей на Ай-Петри будет ограничен во время снегопада — власти «12-13 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Очень сильный северо-западный ветер 25-30 метров в секунду, в горах до 35 метров в секунду», – уточнили в сообщении.

Кроме того, прогнозируется понижение температуры воздуха на 10-13 градусов в названные дни.