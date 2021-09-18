Урожай хороший. Крымскую пшеницу отправят по шести заграничным «адресам»

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 37. АиФ-Крым №37 15/09/2021

Хлеб из крымского зерна в этом году попробуют в Сирии, Ливане, Ливии, Турции, Египте, и… Конго. Теперь у республики шесть заграничных «адресов» отправки собственной пшеницы. Попадёт наша пшеница и в некоторые другие страны, уже через посредников. В этом году Крым может себе позволить продать излишки.

Себе и другим

Урожай хороший: около 1,6 млн тонн зерновых. Не перекрыт рекорд 2017-го, когда удалось собрать больше 1,73 млн тонн. Но в два раза больше, чем в суровом 2018-м, когда поля расщедрились всего на 908 тыс. тонн зерновых. Как отметил вице-премьер РК — министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин, урожайность была больше, чем в прошлом году: больше 26 ц с гектара.

Будет ли в Севастополе дорожать хлеб? В общем, хлеба хватит и себе, и на продажу. Это при том, что и в закромах есть ещё и пшеница урожая прошлого года. Сейчас идёт проверка качества зерна, эксперты успели оценить около 450 тыс. тонн как продовольственное. По словам директора Таврического филиала Центра оценки качества зерна Любови Король, ежегодно Крым потребляет в виде круп, муки, хлеба примерно 250-300 тыс. тонн пшеницы. И это количество уже с запасом обеспечено.