Уроженец Любимовки стал чемпионом мира по пляжному футболу

Фото: РФС

Уроженец Любимовки Остап Фёдоров стал чемпионом мира по пляжному футболу. Одиннадцатый по счёту Мундиаль проходил с 19 по 29 августа в Москве. В финальном матче сборная Российского футбольного союза (напомним, по решению Спортивного арбитражного суда нашим атлетам запрещено выступать под своим флагом) обыграла команду Японии 5:2 и стала трёхкратным чемпионом мира.

Всего на Чемпионате Мира наша команда провела 6 игр, в которых одержала 3 победы в основное время, 1 — в дополнительное и 2 – в сериях послематчевых пенальти.

В составе сборной Российского футбольного союза золотую медаль получил и севастополец Остап Фёдоров. Он выступал под №8. 25-летний уроженец Любимовки в течение турнира получал не так много игрового времени, но свой вклад в победу сборной внёс. Именно ему доверяли первый удар в сериях послематчевых 11-метровых. Это было после ничьих с Парагваем на групповой стадии и в полуфинале со Швейцарией. И оба раза севастополец был точен, успешно начиная серию пенальти для нашей сборной.

Отметим, Остап – из футбольной семьи. Его отец Максим – тренер, а сестра Марина – двукратный победитель Кубка Европы, в 2018 году была признана сильнейшим игроком в пляжный футбол среди женщин.