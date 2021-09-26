Уроженец Симферополя Александр Усик завоевал сразу 4 чемпионских пояса по боксу

Уроженец Симферополя, боксёр Александр Усик завоевал сразу 4 чемпионских титула, три из которых – в тяжёлом весе. Крымчанин, выступающий под флагом Украины, победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него пояса по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Их бой был главным событием в минувшем вечере профессионального бокса, который состоялся в английской столице на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».

Интересно, что и Энтони Джошуа, и Александр Усик – чемпионы лондонской Олимпиады 2012 года. Их очная схватка на ринге продлилась 12 раундов. В итоге судейским решением чемпионские титулы достались украинцу, который остаётся непобедимым в профессиональном боксе. На его счету 19 побед подряд.

АЛЕКСАНДР УСИК, чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBO: «План был таков: выйти, посмотреть, начать. Мы вышли, посмотрели, начали. Тут 12-й раунд – говорят: «Давай, вперёд!». Я пошёл. Всё, раунд закончился. Всё. Говорят: «Andthenew…». Я счастлив, рад, сижу тут».

Александр Усик может вписать своё имя в историю, если завоюет ещё один пояс в тяжёлом весе – по версии WBC. Соперник за этот титул станет известен после боя 9 октября между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уйлдером.

АЛЕКСАНДР УСИК, чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBO: «Хочу завоевать все 4 пояса и возить детей в школу, на тренировку. Наблюдать как они растут. Деревья сажать, яблоки поливать. Хочу заниматься сельским хозяйством (у меня, кстати, есть озёра). Жить хочу, жену любить».