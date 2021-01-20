Уровень безработицы в Севастополе значительно ниже общероссийского

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В Севастополе остаётся один из самых низких показателей безработицы по России. К такому выводу по итогам 2020-го пришли в городском Центре занятости населения. Так, в начале минувшего года уровень безработицы составлял 3,9%. В пик пандемии этот показатель поднялся до 5,5%, а сейчас упал 4,4%. Для сравнения, средний уровень безработицы по стране на данный момент – 6,3%. И всё же, в период пандемии количество граждан, обратившихся в службу занятости в поиске предложений по трудоустройству или за оформлением выплат по безработице и другим льготам значительно увеличился.

СВЕТЛАНА РЕНДАК, директор Центра занятости населения Севастополя: «Благодаря государственной поддержке финансовой было увеличено пособие, была доплата за детей. Поэтому если мы раньше в месяц выплачивали порядка 3 миллионов пособия, то в некоторые месяцы доходило до 30 миллионов. В общей сложности мы выплатили пособие по безработице на 190 миллионов рублей».

Из обратившихся в Центр занятости населения практически каждый третий нашёл работу. Трудоустроены за прошедший год были более 4 тысяч севастопольцев. Вакансии есть и сейчас – о свободных рабочих местах можно узнать в службе занятости и на официальном портале sevtrud.ru. Продолжают работать программы трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учёбы время, а также инвалидов – на специализированные места. Кроме того, севастопольцы могут пройти курсы профессиональной подготовки.

СВЕТЛАНА РЕНДАК, директор Центра занятости населения Севастополя: «Не только было повышение квалификации, но и обучение по рабочим профессиям. Вот за 5 лет мы первый раз провели обучение газоэлектросварщика. В результате, даже вторая группа набралась – пошло обучение по рабочим профессиям. Хотелось бы отметить, что многие направления мы отрабатываем по обращению граждан».

Существует подспорье и для тех, кто хочет открыть собственное дело. В 2020 году гранты на эти цели в размере 100 тысяч рублей получили 83 безработных севастопольца. В 2021-м программа продолжает действовать, а сумма финансовой помощи увеличена. На развитие бизнеса можно получить уже 200 тысяч рублей.