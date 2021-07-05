Уровень воды в двух крымских реках превысил исторический максимум

Уровень воды в реках Бельбек и Коккозка в Бахчисарайском районе полуострова превысил исторический максимум, передает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии РФ.

За сутки Чернореченское водохранилище получило 2,5 млн кубов воды «Уровень воды на реке Коккозка у села Аромат, реке Бельбек у поселка Куйбышево превысил исторический максимум на 100 и 53 см соответственно. Подтапливались дороги, усадьбы и жилые дома», – уточняется в сообщении.

Кроме того, отмечался резкий рост уровня воды в реке Бельбек у села Фруктовое.