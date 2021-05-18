Ушёл из жизни бывший главный режиссер Театра имени Лавренёва Александр Губарев

После продолжительной болезни в возрасте 71 года ушёл из жизни главный режиссер Драматического театра им Б.А. Лавренева, Народный артист России и Заслуженный артист Украины Александр Губарев.

Он пришёл в Театр имени Лавренёва в 1978 году, когда проходил срочную службу на Черноморском флоте – служил и одновременно играл, пишет новостной портал ForPost.

Со временем Александр Губарев стал одним из ведущих актеров театра, а в 2009 году – его главным режиссером.

«Александр Лукич много лет вел активную шефскую работу, выступал с концертными программами в воинских частях ЧФ РФ, на кораблях, а в 1999 году побывал в творческой командировке в Чечне и Дагестане», – приводит ForPostслова артистов театра им. Лавренева. «Умер Александр Лукич Губарев, народный артист России, главный режиссёр Драматического театра имени Б.А. Лавренёва Черноморского флота в очень тяжёлое пятилетие, великий Мастер. Огромное горе», – написала на своей странице в Фейсбуке завлит театра им. Луначарского Аксинья Норманская.

Корреспондент газеты «Флаг Родины» Дмитрий Макаров – один из тех, кто не раз пересекался с Губаревым в силу своей профессии.

«Александра Лукича я знаю лет 10. Для меня он ассоциируется в первую очередь со спектаклем, который стал визитной карточкой театра и города, – «Я жду тебя на Графской» по пьесе Аксиньи Норманской. Этот спектакль, объединивший несколько поколений актеров, – самый зрелищный, самый массовый и самый искренний спектакль о Севастополе. Но Александр Лукич был не только замечательным режиссером, но и великолепным актером», – говорит он. «Легенда и неотъемлемая история Театра флота, – так отзывается о Губареве бывший руководитель Театра флота, капитан 2 ранга запаса, заслуженный работник культуры Крыма Дмитрий Гусев. – В непростое для театра время он… совершил творческий подвиг. Поставленный им спектакль «Я жду тебя на Графской» 10 лет жил в репертуаре театра, а во время Крымской весны стал своеобразным символом устремлений и надежд для севастопольского и флотского зрителя».

Спектакль «Я жду тебя на Графской», поставленный в 2008 году, шел в Театре флота и в дни Русской весны, причем зрителей приглашали приходить на него совершенно бесплатно. В эти дни он воспринимался не только как живой рассказ об истории города, неразрывно переплетенной с судьбами его жителей, но и как молитва за благополучный исход событий 2014 года.

Зрители признавались, что выходили из зала с уверенностью – все будет хорошо, иначе просто не может быть. Спасибо Александру Губареву за это и многое другое, сделанное для театра и всего города.

Прощание с Александром Лукичем Губаревым состоится 21 мая 2021 года в 10:00 в Драматическом театре им. Б. Лавренёва ЧФ (пл. Ушакова.1). Отпевание пройдет в 11:30 в Соборе Святого Равноапостольного князя Владимира (Центральная горка).