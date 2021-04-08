Ушёл из жизни севастопольский «воин света» Сергей Гонтарь

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Один из инициаторов пророссийского общественного движения «Республика» Сергей Викторович Гонтарь на 69-м году ушёл из жизни. Его активная жизненная позиция сочеталась со скромностью, из-за которой сегодня его имя знакомо не очень многим севастопольцам, отмечает новостной портал ForPost.

В годы службы на Черноморском флоте Сергей Гонтарь был дрессировщиком боевых дельфинов. В январе 2014 года он стал одним из инициаторов общественного движения «Республика» – его целью было недопущение манипулирования мнением горожан в случае осуществления государственного переворота на Украине.

Именно Сергей Гонтарь вместе Игорем Соловьевым и Ольгой Тимофеевой 28 января в студии НТС заявили о праве севастопольцев самим решать свою судьбу, если переворот произойдет.

Когда на Украине власть захватила киевская хунта, при участии «Республики» был организован Митинг Народной воли на площади Павла Степановича Нахимова, который определил будущее города-героя. Сергей Гонтарь стал основателем отряда «13 рота».

«Самый памятный момент связан с назначением начальника севастопольской милиции в начале марта 2014 года. Прежний Гончаров не принимал мер, которых ждал Киев, и назначили более решительного, Маликова. И мы понимали, что если Маликов зайдет в здание и начнет руководить, то будут плохие последствия, вплоть до необходимости штурмовать здание милиции. И вот Серёжа со своим отрядом, молодцы, пришли раньше всех, заблокировали вход в здание и просто не пустили Маликова. Тот потом бежал в здание ГАИ, и оттуда уже уехал. Это сыграло ключевую роль в решении вопроса с милицией. А Чалый тогда назначил Поддубного», – вспоминает Сергей Кажанов.

Отряд «13 рота» активно работал во время Русской весны, в том числе – обеспечивал безопасность концертов на площади Нахимова. Провокаторы делали эту задачу совсем непростой.

Сергею Гонтарю было только 68 лет, он вел здоровый образ жизни, и казалось, что он будет жить долго, говорит Сергей Кажанов. Инсульт, от которого мгновенно умер Сергей Гонтарь, стал внезапной трагедией для его семьи и друзей.

Сергей Гонтарь был постоянным читателем и активным комментатором на портале наших коллег – ForPost. По их словам, он не прятался за своим ником «Воин света», часто подписывая сообщения настоящим именем.

Вот один случайно выбранный его комментарий о бесконечной борьбе, которую ведут севастопольцы:

«Наказания без вины не бывает. Значит, где-то, в чём-то и нагрешили… Важно понять, где и в чём, чтобы больше этого не делать. Это нам еще одно испытание. А испытания делают сильных еще сильнее. А мы же с вами сильные, правда?».

Сергей Гонтарь похоронен на кладбище на 5-м километре Балаклавского шоссе.