Усиливаем безопасность. Предрейсовые осмотры способствуют уменьшению аварий

Согласно статистике ГИБДД, в 2020 году на дорогах РФ в дорожно-транспортных происшествиях больше 180 тысяч человек получили ранения, свыше 16 тысяч погибли. Чаще всего ДТП случались из-за неисправных транспортных средств или управления ТС людьми под воздействием алкоголя, наркотиков или сильнодействующих медицинских препаратов.

Сводим риски к минимуму

Чтобы усилить безопасность участников дорожного движения, в России водители, занимающиеся перевозками в коммерческих целях, обязаны проходить два вида предрейсовых осмотров:

Предрейсовый медицинский осмотр. Помогает до начала смены водителя определить, что человек не испытывает проблем со здоровьем, не находится в состоянии опьянения и не имеет признаков переутомления.

Предрейсовый технический осмотр. Позволяет выявить технические неполадки, неисправности основных систем и агрегатов в транспортном средстве. Уточняет наличие всех составляющих в наборе автомобилиста, необходимого на случай непредвиденных, аварийных ситуаций.

При ответственном проведении осмотров риск возникновения аварий по вине нездорового водителя или неисправного ТС сводится к минимуму.