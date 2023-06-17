Рецепты Успейте, пока не поздно: что приготовить из клубники на зиму – нетипичные идеи По Admin - 17 июня, 2023 0 42 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Клубника – это прекрасная ягода, которая всем нравится. Для того чтобы наслаждаться ею круглый год заготовьте ее заранее. Заготовки из клубники на зиму – это отличное поле для самых разных идей и экспериментов. Узнайте, какими способами можно заготовить клубнику на зиму в материале 24 Канала. Интересно День пикника с «Аппетитной»: какие блюда приготовить для отдыха на природе Какие ягоды подходят для заготовок Перед тем, как заморозить клубнику на зиму, важно правильно выбрать ягоду. Она должна быть спелой и жесткой без повреждений. Также советуют собирать клубнику в сухую и жаркую погоду, тогда она будет вкуснее. Сначала клубнику нужно промыть в холодной воде, не удаляя плодоножки, чтобы вода не попала внутрь плода. Обсушите клубнику, равномерно разложив ее на бумажном полотенце. Сладкая ягода / Фото pixabay Как лучше заморозить Существует множество способов сохранения клубники на зиму, сохраняя ее полезные свойства и витамины. Но лучше всего стараться сохранить ягоды свежими. Есть несколько вариантов: – заморозить целые ягоды; – заморозить ягоды в виде пюре (с сахаром и без); – свежие ягоды в сиропе. Сушеная клубника Помимо замораживания можно засушить ягоды. Для этого отобранные плоды необходимо выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом, и включить духовку на 50 градусов. Откройте дверцу духовки и сушите клубнику 4 – 5 часов, пока она не подсохнет и не уменьшится в размерах. Достаньте форму из духовки, дайте ягодам полностью остыть (2 – 3 часа) и переложите в чистую сухую стеклянную банку. Также сушеную клубнику можно заготовить на зиму в специальной сушилке для еды. Подготовленные ягоды поместите в сушилку, установите режим «Фрукты» согласно инструкции. Извлеките клубнику и оставьте охлаждаться на 2-3 часа и храните в сухой стеклянной посуде под крышкой. Заготовка клубники на зиму: лучшие рецепты Компот из клубники Время: 1 час Порций: 2 Невероятный напиток / Фото AniaGotuje Ингредиенты: – полкилограмма клубники; – пол стакана сахара; – 1 литр воды. Приготовление: Подготовьте банки – вымойте и простерилизуйте их. Клубнику также промойте, обсушите и удалите плодоножку. С воды и сахара сварите сироп, горячим залейте клубнику. Сразу закройте крышки и пастеризуйте 30 минут. Храните в прохладном месте. Сухое варенье из клубники Время: 4 часа Порций: 4 Вкус лета на целый год / Фото unsplash Ингредиенты: – 1 килограмм клубники; – 1 килограмм сахара; – пол литра воды; – 1 стакан сахарной пудры. Приготовление: Ягоды промойте и очистите от хвостиков. Опустите плоды в горячий сахарный сироп, доведите до кипения. Ягоды остудите, затем снова доведите до кипения. Процедуру повторяют 5 – 7 раз. Клубника не должна развариться. Готовые ягоды выложите в один слой на мелкую решетку или сито, периодически переворачивайтесь до полного стекания сиропа. Можно немного подсушить ягоды в открытой духовке при 60 – 70 градусах. Клубнику обвалите в сахарной пудре и храните в бумажных пакетах или герметичной посуде. На Перекоп.инфо можно прочитать про:В холодной воде или кипятке: как и сколько времени варить макароны, чтобы не слипалисьНедолго думая. Три блюда из клубники, которые стоит приготовить прямо сейчасВы точно этого не знали: можно ли есть сырой кабачокРецепт настоящего закарпатского бограчаДля рогаликов или булочек: клубничный джем – рецепт по которому готовили для королевы Елизаветы