Успейте, пока не поздно: что приготовить из клубники на зиму – нетипичные идеи

Клубника – это прекрасная ягода, которая всем нравится. Для того чтобы наслаждаться ею круглый год заготовьте ее заранее.

Заготовки из клубники на зиму – это отличное поле для самых разных идей и экспериментов. Узнайте, какими способами можно заготовить клубнику на зиму в материале 24 Канала.

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Какие ягоды подходят для заготовок

Перед тем, как заморозить клубнику на зиму, важно правильно выбрать ягоду. Она должна быть спелой и жесткой без повреждений. Также советуют собирать клубнику в сухую и жаркую погоду, тогда она будет вкуснее. Сначала клубнику нужно промыть в холодной воде, не удаляя плодоножки, чтобы вода не попала внутрь плода. Обсушите клубнику, равномерно разложив ее на бумажном полотенце.

Сладкая ягода / Фото pixabay

Как лучше заморозить

Существует множество способов сохранения клубники на зиму, сохраняя ее полезные свойства и витамины. Но лучше всего стараться сохранить ягоды свежими.

Есть несколько вариантов:

– заморозить целые ягоды;

– заморозить ягоды в виде пюре (с сахаром и без);

– свежие ягоды в сиропе.

Сушеная клубника

Помимо замораживания можно засушить ягоды. Для этого отобранные плоды необходимо выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом, и включить духовку на 50 градусов. Откройте дверцу духовки и сушите клубнику 4 – 5 часов, пока она не подсохнет и не уменьшится в размерах.

Достаньте форму из духовки, дайте ягодам полностью остыть (2 – 3 часа) и переложите в чистую сухую стеклянную банку. Также сушеную клубнику можно заготовить на зиму в специальной сушилке для еды.

Подготовленные ягоды поместите в сушилку, установите режим «Фрукты» согласно инструкции. Извлеките клубнику и оставьте охлаждаться на 2-3 часа и храните в сухой стеклянной посуде под крышкой.

Заготовка клубники на зиму: лучшие рецепты

Компот из клубники

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2

Невероятный напиток / Фото AniaGotuje

Ингредиенты:

– полкилограмма клубники;

– пол стакана сахара;

– 1 литр воды.

Приготовление:

Подготовьте банки – вымойте и простерилизуйте их.

Клубнику также промойте, обсушите и удалите плодоножку.

С воды и сахара сварите сироп, горячим залейте клубнику.

Сразу закройте крышки и пастеризуйте 30 минут.

Храните в прохладном месте.

Сухое варенье из клубники

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 4

Вкус лета на целый год / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники;

– 1 килограмм сахара;

– пол литра воды;

– 1 стакан сахарной пудры.

Приготовление: